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Священника Николая Стремского лишили опеки над восемью детьми 

РИА «ФедералПресс» + ещё 3 1 час назад
Священника-педофила лишили опеки над детьми
Фото: РИА Новости
Шестерых детей поместили в Оренбургский санаторный дом детства, один находится в социально-реабилитационном центре. Еще один ребенок находится в коррекционной школе, другой продолжает обучение в техникуме, пишет Regnum.
Сын Стремского Алексей (тоже священник) написал письмо в поддержку отца. Он говорит о том, что сегодня «любого мужчину можно обвинить в педофилии, и навряд ли он сможет остаться чистым».
«Если мы посмотрим историю России ХХ века 20-х — 30-х гг., то можно увидеть: с кого начались репрессии и какая статья приписывалась? Ответ очевиден. Начали со священства, обвинили их в предательстве и во всяких политических провокациях. Сейчас, можно сказать, мы вернулись в те годы: вновь начинается все со священства, как в те незапамятные времена. Только статья поменялась», — написал он на своей странице в соцсети.
Сейчас Николай Стремский запрещен в служении. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям УК: изнасилование, развратные действия, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», Эльдар Шарафутдинов, бывший юрист оренбургского штаба Алексея Навального будет защитником саракташского протоиерея. По его словам, у защиты есть все основания полагать, что протоиерея просто оговорили. Шарафутдинов уже подал заявление в Европейский суд по правам человека.
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Происшествия , Алексей Навальный , ЕСПЧ , ИА REGNUM
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