Священника-педофила лишили опеки над детьми

Священника Николая Стремского лишили опеки над восемью детьми

Шестерых детей поместили в Оренбургский санаторный дом детства, один находится в социально-реабилитационном центре. Еще один ребенок находится в коррекционной школе, другой продолжает обучение в техникуме, пишет Regnum.

Сын Стремского Алексей (тоже священник) написал письмо в поддержку отца. Он говорит о том, что сегодня «любого мужчину можно обвинить в педофилии, и навряд ли он сможет остаться чистым».

«Если мы посмотрим историю России ХХ века 20-х — 30-х гг., то можно увидеть: с кого начались репрессии и какая статья приписывалась? Ответ очевиден. Начали со священства, обвинили их в предательстве и во всяких политических провокациях. Сейчас, можно сказать, мы вернулись в те годы: вновь начинается все со священства, как в те незапамятные времена. Только статья поменялась», — написал он на своей странице в соцсети.

Сейчас Николай Стремский запрещен в служении. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям УК: изнасилование, развратные действия, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.