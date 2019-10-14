На «Битву экстрасенсов» подали в суд

Уфимец обвинил «Битву экстрасенсов» в порче своей жизни и подал на шоу в суд. Об этом сообщает «Мэш».

В 2011 году в ходе одного из эпизодов «Битвы экстрасенсов» на тот момент участница реалити-шоу «Дом 2» Диана Изюмская рассказала, что ее жених Олег Тимофеев был убит, а преступник найден не был. Она добавила, что, до того как встретить ее, мужчина был гомосексуалистом, и попросила магов найти его убийцу.

Таковым те назвали жителя Уфы Станислава Булатова. Позже он доказал свою невиновность, а теперь подал в суд на «Битву экстрасенсов» — обвинил передачу в том, что испортила ему жизнь.

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск уфимца. Тот опроте