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Тюремщиков обвинили в прослушке главы Минюста 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Тюремщиков обвинили в прослушке главы Минюста
Фото: РИА Новости
ФСБ и ФСИН прослушивали министра юстиции Александра Коновалова, пишет "Лента.ру" со ссылкой на сайт «Гулагу.нет».
«Гулагу.нет» — ассоциация правозащитников и родственников заключенных против коррупции и пыток, сказано на сайте проекта.
Мужчина, представившийся экс-главным техническим специалистом Федеральной службы исполнения наказаний Виктором Фисенко, рассказал «Гулагу.нет», что главу Минюста Коновалова и его заместителей по меньшей мере с начала 2014 года до конца 2016-го прослушивало управление собственной безопасности ФСИН.
Такое поручение УСБ получило от управления ФСИН по обеспечению деятельности оперативных подразделений и, по мнению Фисенко, от управления «М» Федеральной службы безопасности. Последнее, по данным прессы, занимается контрразведывательным обеспечением ряда ведомств, в том числе того, которое возглавляет Коновалов.
По словам Виктора Фисенко, он заключил лично с Геннадием Корниенко, тогда директором ФСИН, договор и обеспечил прослушку в здании Минюста на Житной улице в Москве. В какой-то момент Фисенко, по его же словам, начал «копать», а когда копнул «слишком глубоко», было принято решение о непродлении договора.
Геннадий Корниенко, как сообщал «Рамблер», перестал быть директором Федеральной службы исполнения наказаний полторы недели назад по указу президента. Его преемником стал Александр Калашников — экс-глава управления ФСБ по Красноярскому краю.
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Комментарии
Происшествия , Александр Калашников , Геннадий Корниенко , Виктор Фисенко , Александр Коновалов , ФСБ , Минюст РФ , ФСИН , Lenta.ru
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