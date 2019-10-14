Тюремщиков обвинили в прослушке главы Минюста

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Мужчина, представившийся экс-главным техническим специалистом Федеральной службы исполнения наказаний Виктором Фисенко , рассказал «Гулагу.нет», что главу Минюста Коновалова и его заместителей по меньшей мере с начала 2014 года до конца 2016-го прослушивало управление собственной безопасности ФСИН.

Такое поручение УСБ получило от управления ФСИН по обеспечению деятельности оперативных подразделений и, по мнению Фисенко, от управления «М» Федеральной службы безопасности. Последнее, по данным прессы, занимается контрразведывательным обеспечением ряда ведомств, в том числе того, которое возглавляет Коновалов.

По словам Виктора Фисенко, он заключил лично с Геннадием Корниенко , тогда директором ФСИН, договор и обеспечил прослушку в здании Минюста на Житной улице в Москве. В какой-то момент Фисенко, по его же словам, начал «копать», а когда копнул «слишком глубоко», было принято решение о непродлении договора.