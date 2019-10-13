Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери 

РИА Новости 21 минуту назад
Появились подробности о пропавшей молодой матери
Фото: РИА Новости
Бывшая свекровь Ксении Каторгиной, пропавшей три дня назад в Екатеринбурге во время попытки продать автомобиль, потребовала найти причастных к ее исчезновению. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Людмила Вишнякова описала бывшую невестку как очень целеустремленную женщину. У Каторгиной два высших образования, она самостоятельно купила автомобиль и оформила ипотеку.
Молодая мать планировала продать машину, чтобы погасить часть кредита.
"Она хотела получить свое собственное жилье, чтобы ее любимая дочка была рядом, а не жила здесь, у нас в Каменске, с бабушками", — объяснила Вишнякова.
Неделю назад Каторгина получила шенгенскую визу и собиралась лететь в Италию. Родственники до сих пор отказываются верить, что она пропала. Бывшая свекровь исчезнувшей женщины поблагодарила полицейских, добровольцев и волонтеров за помощь в поиске.
"Очень прошу вас: найдите нам Ксению! И найдите этих тварей, алчных и бездушных", — попросила Вишнякова.
В четверг в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина, которая поехала показывать потенциальным покупателям свой автомобиль. Встреча должна была состояться в районе "Уралмаша".
Уже трое суток ее мобильный телефон находится вне зоны доступа. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Поиски девушки продолжаются.
Голодный енот устроил погром в московском кафе
Последние новости
Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Умер советский космонавт Алексей Леонов Умер советский космонавт Алексей Леонов Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Комментарии4
Происшествия , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это нарушение»: в Германии оценили Крым в составе РФ
«Это нарушение»: в Германии оценили Крым в составе РФ
«Мы на связи с президентом Путиным»
«Мы на связи с президентом Путиным»8
«Прекратите домыслы»: фанаты Заворотнюк обратились к ее семье
«Прекратите домыслы»: фанаты Заворотнюк обратились к ее семье8
В Сети сообщили о смерти бизнесмена Евгения Пригожина
В Сети сообщили о смерти бизнесмена Евгения Пригожина142
Вооружённый ракетами эсминец США вошёл в порт Одессы
Вооружённый ракетами эсминец США вошёл в порт Одессы148
Видео
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
02:01
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
В мире
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
02:18
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
Криминал Происшествия
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
01:12
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
В мире Ближний Восток
Украине предрекли незавидную участь
03:58
Украине предрекли незавидную участь
В мире Украина
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
03:09
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
Оружие Армия
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
00:20
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
Погода Новости Москвы
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
02:41
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
Происшествия Статьи
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
02:06
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
В мире Статьи
Познер вынес приговор отечественному ТВ
00:57
Познер вынес приговор отечественному ТВ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение