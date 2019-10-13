Появились подробности о пропавшей молодой матери

Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери

Бывшая свекровь Ксении Каторгиной, пропавшей три дня назад в Екатеринбурге во время попытки продать автомобиль, потребовала найти причастных к ее исчезновению. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Людмила Вишнякова описала бывшую невестку как очень целеустремленную женщину. У Каторгиной два высших образования, она самостоятельно купила автомобиль и оформила ипотеку.

Молодая мать планировала продать машину, чтобы погасить часть кредита.

"Она хотела получить свое собственное жилье, чтобы ее любимая дочка была рядом, а не жила здесь, у нас в Каменске, с бабушками", — объяснила Вишнякова.

Неделю назад Каторгина получила шенгенскую визу и собиралась лететь в Италию. Родственники до сих пор отказываются верить, что она пропала. Бывшая свекровь исчезнувшей женщины поблагодарила полицейских, добровольцев и волонтеров за помощь в поиске.

"Очень прошу вас: найдите нам Ксению! И найдите этих тварей, алчных и бездушных", — попросила Вишнякова.

В четверг в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина, которая поехала показывать потенциальным покупателям свой автомобиль. Встреча должна была состояться в районе "Уралмаша".

Уже трое суток ее мобильный телефон находится вне зоны доступа. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Поиски девушки продолжаются.