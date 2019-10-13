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Голодный енот устроил погром в московском кафе и попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Бродячий енот устроил погром в московском кафе в районе Шаболовки. Видео с животным опубликовано на странице заведения в Instagram.
На кадрах видно, что пушистый зверь разбросал по полу кафе печенье, салфетки и испугал сотрудников, которые после случившегося решили запереть его в клетке. Впрочем, еноту удалось сбежать из-за решетки и официанту, работавшему в заведении в полицейской форме, пришлось ловить его повторно.
Сейчас администрация заведения через соцсети разыскивает хозяина сбежавшего животного.
«Животное украло почти пачку печенек, официант с этим разобрался
Хозяин, не переживай, мы его кормим. Правда, он ест очень много, так что найдись поскорее (но не бойся, счет предоставлять не будем)», — говорится в подписи к видео.
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