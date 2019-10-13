Голодный енот устроил погром в московском кафе и попал на видео

Бродячий енот устроил погром в московском кафе в районе Шаболовки. Видео с животным опубликовано на странице заведения в Instagram.

На кадрах видно, что пушистый зверь разбросал по полу кафе печенье, салфетки и испугал сотрудников, которые после случившегося решили запереть его в клетке. Впрочем, еноту удалось сбежать из-за решетки и официанту, работавшему в заведении в полицейской форме, пришлось ловить его повторно.

Сейчас администрация заведения через соцсети разыскивает хозяина сбежавшего животного.

«Животное украло почти пачку печенек, официант с этим разобрался