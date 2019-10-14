Вода горит: в Рязани из кранов полился «бензин»

Вода горит: у жителей Рязани из кранов льется «бензин»

Местная жительница поднесла ложку с водой из кухни к газовой горелке, после чего жидкость воспламенилась.

В соцсетях появился видеоролик, в котором жительница Рязани провела эксперимент с водой, набранной из крана на кухне. Набрав жидкость в ложку и поднеся ее к горелке газовой плиты, женщина показала, что вода неожиданно начала гореть. Автор ролика пояснила, что качество воды в ее доме ухудшилось после ремонта.

Инцидентом уже заинтересовались в местной администрации. Как пояснила начальник отдела по связям со СМИ администрации Рязани Ирина Щербакова , на следующий день после появления видео на место была направлена лаборатория НП «Водоканал», специалисты которой взяли пробы воды.

«Визуально примесей не обнаружено, какого-либо запаха нет. Анализы воды покажут, были ли в ней нефтепродукты, результаты будут готовы не ранее понедельника», — цитирует Щербакову радио «Говорит Москва».

Также отмечается, что жители других квартир дома №39 по улице 10-я линия на качество питьевой воды не жаловались.