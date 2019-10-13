Иностранные журналисты погибли в Сирии

Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии

Самолёты атаковали колонну машин у города Рас эль-Айн.

Всего погибли более 11 гражданских лиц, ранения получили около ста человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. По его информации, убитые репортёры представляли английские и французские издания, они направлялись в зону боевых действий на северо-восток арабской республики.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Цель — создание буферной зоны. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.