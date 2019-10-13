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В ночном клубе Екатеринбурга неизвестные избили девушек и парня. «Страшно вспоминать» 

Ura.Ru 10 минут назад
«Страшно вспоминать»: инцидент в Екатеринбурге
Фото: Екатерина Филатова стала одной из жертв конфликта Фото: личная страница Екатерина Филатова, Instagram
В ночном клубе «Шейк» в Екатеринбурге несколько человек избили двух девушек и парня. Поводом для конфликта стала просьба компании не приставать к их подруге, сказала «URA.RU» жертва нападения, блогер Екатерина Филатова. Драка произошла около четырех утра 13 октября.
«Мой молодой человек и моя подруга получали вещи из гардероба. В этот момент рядом с подругой стоял парень. Сначала он что-то говорил, а потом начал оказывать непристойные знаки внимания, хватать», — сказала Филатова.
Она объяснила, что сначала ее подруга спокойно попросила парня не трогать ее. «Потом мой молодой человек сказал спокойно: „Не трогай“. И тот дал в нос моему парню. Потом он мне дал по лицу. Я отлетела на несколько метров. Потом подругу ударили», — говорит пострадавшая.
Она вспоминает, что их били в клубе и на улице, когда девушка отказалась удалять видео конфликта. Всего за агрессивного молодого человека вступились семь-десять человек, говорит Филатова. Охранники, по ее словам, разнимали драку, но в клуб пустили очень много людей и «за всем уследить было невозможно». «Получили ни за что. Страшно вспоминать. Полночи в полиции», — сказала собеседница и отметила, что к десяти утра им удалось добраться до дома.
Пострадавшие подали заявления в отдел полиции №9 и зафиксировали побои и многочисленные ушибы в травмпункте. Личности нападавших им пока неизвестны. Взять комментарии в полиции и у представителей клуба «URA.RU» пока не удалось.
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Происшествия , Криминал , Екатерина Филатова , Екатеринбург
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