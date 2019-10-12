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Тётя убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни 

RT на русском 37 минут назад
Тётя убитой девочки выступила против смертной казни
Фото: РИА Новости
Ирина Кулясова, тётя убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой в беседе с RT заявила, что считает, убийца её племянницы должен быть приговорён к пожизненному лишению свободы, но не к смертной казни.
«Пожизненное, наверное, да. Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут «смерь — за смерть ребёнка», мы бы этого не хотели», — сказала она.
По её словам, в семье не ожидали такого резонанса вокруг ситуации с убийством девочки. Она поблагодарила людей за невероятный отклик и сплочение.
«Некоторые люди говорят: «Зачем отпускали девочку одну?» Но, поверьте, там ходило очень много детей, и не повезло только Лизе», — сказала она.
Ранее мама девочки Елена Киселёва потребовала от властей Саратова организовать безопасный подход к школе, после того как её дочь была убита в гаражах, через которые ей приходилось ходить в образовательное учреждение.
Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. В поисках были задействованы как полицейские, так и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.
По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 35-летнего мужчину. По его словам, он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он поселился в заброшенном гараже.
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Комментарии1
Происшествия , Елена Киселева , Саратов
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