«Он долго и мучительно умирал»: чем обернулся визит врачей

Смерть после укола: от чего умер школьник в Приозерске

В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи. Как отмечают следователи, школьник в пятницу, 11 октября, вернулся домой из школы, после чего его состояние резко ухудшилось. Родители вызвали медиков, которые впоследствии и сообщили о смерти юноши. По данным местных СМИ, за неделю до смерти подростка выписали из больницы, где он находился с подозрением на гастрит.

В Приозерске после оказания скорой медпомощи умер 14-летний подросток. В связи с гибелью юноши СУ Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводит доследственную проверку, говорится на сайте ведомства.

«По предварительным данным, днем 11 октября 2019 года юноша вернулся со школы домой, на самочувствие не жаловался. К вечеру состояние мальчика резко ухудшилось, в связи с чем родители вызвали бригаду скорой помощи, сотрудники которой провели реанимационные мероприятия, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался», — сообщили правоохранители.

В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, изымается и изучается медицинская документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает местный портал 47news.ru со ссылкой на правоохранительные органы , о трагедии в полицию сообщили сами сотрудники скорой помощи. По информации издания, примерно за полчаса до смерти у ученика 9 класса начался рвотный рефлекс. Прибывшие медики сделали мальчику укол, после чего школьник перестал подавать признаки жизни, отмечает СМИ.

Вместе с тем изданию удалось выяснить, что незадолго до трагедии подросток лежал в центральной больнице Приозерска с подозрением на гастрит. Мальчика выписали из медучреждения за неделю до смерти, так как диагноз не подтвердился. Труп школьника направлен в морг для установления причины смерти.

В начале октября после двухнедельного курса лечения в петербургской клинике « Федерального медико-биологического агентства » умер 15-летний житель Мурино, передает 47news.ru. Тело школьника обнаружил его 8-летний брат, когда вечером 2 октября вернулся с отцом домой. Как рассказала мать погибшего, в комнате все было залито кровью.

«Все забрызгано кровью и пеной. Он долго и мучительно умирал. Совсем один. Вы понимаете?! Один. Его две недели не от того лечили, вы понимаете? И хоть бы кто сказал, я бы всех врачей подняла. Как же так? Как так?! 15 лет, отличник, в походы ходил, не пил, не курил. За что?» — задалась вопросом женщина в разговоре с 47news.ru. Издание отмечает, что юношу две недели лечили от менингита, а судебно-медицинская экспертиза показала, что у мальчика произошел разрыв аорты.

Плохое самочувствие у школьника появилось еще вечером 14 сентября, передает СМИ. Родители отмечают, что у него сильно болела голова, как будто ее ударили. При этом температуры не было. Обезболивающие лекарства сделали только хуже — подростка вырвало. Ночью приехала бригада скорой помощи. Медики предположили, что это симптомы возрастных изменений и вкололи обезболивающее. В итоге подросток уснул, а на утро он не мог согнуть шею, отмечает издание.

В больнице, куда школьника привезли родители, врачи поставили диагноз «серозный менингит неустановленной этиологии». Вместе с тем были отмечены проблемы с дыханием. На протяжении двух недель медики проводили необходимые исследования, кололи лекарства. При этом врачи заметили «положительную динамику» на фоне проводимой терапии, сообщает 47news.ru.

1 октября подростка выписали, хотя он жаловался на боли в голове.

Медики рекомендовали побыть ему две недели дома, наблюдаться у врачей. Они выписали ему витамины и освобождение от физкультуры на полгода. «Он в среду [2 октября] утром погулял с собакой, младшего отвел на автобус. Я, когда на работу уходила, спросила, что будешь делать, а он улыбнулся и сказал, пойду полежу. Я ему писала днем, он не отвечал, я думала спит», — поделилась с изданием мать погибшего.

По мнению родственников мальчика, когда у него появились боли в голове, он перенес инсульт. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В январе этого года в Дагестане умер школьник из-за неправильно поставленного диагноза, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава . В ведомстве отметили, что медики частной клиники вместо того, чтобы лечить 13-летнего пациента от менингококковой инфекции, проводили терапию против другого заболевания.

«Врачи клиники, полностью исключив инфекционные заболевания и предположив, что это геморрагический васкулит, тем самым введя в заблуждение родителей, направляют ребенка, который находился в тяжелом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться, в Детскую республиканскую клиническую больницу, где после проведения всех необходимых обследований был выставлен диагноз — менингококковая инфекция», — отметили в пресс-службе министерства.

Но несовершеннолетнего не успели спасти. «Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу», — говорится в сообщении.