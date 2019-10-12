Начальник колонии избил заключенного и поплатился

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

«Этот сотрудник будет уволен, это однозначно. Судя по тому, что происходит на видео — это уголовно наказуемое деяние», — отметил он.

По словам Максименко, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Савельева.

Замглавы службы добавил, что в Карелию направлена служебная проверка для получения и изучения всех материалов.

«От таких сотрудников надо освобождаться», — заключил он.

Ранее адвокат из Карелии Роман Масалев опубликовал ссылку на видеозапись. По его словам, на записи Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного.