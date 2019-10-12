Начальник колонии избил заключенного и поплатился

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Избивавшего заключенного начальника колонии уволят 

Lenta.ru 17 минут назад
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
Опубликовано видео с пытками в российской колонии
«Этот сотрудник будет уволен, это однозначно. Судя по тому, что происходит на видео — это уголовно наказуемое деяние», — отметил он.
По словам Максименко, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Савельева.
Замглавы службы добавил, что в Карелию направлена служебная проверка для получения и изучения всех материалов.
«От таких сотрудников надо освобождаться», — заключил он.
Ранее адвокат из Карелии Роман Масалев опубликовал ссылку на видеозапись. По его словам, на записи Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного.
Сотрудников ИК-9 опознали на видео еще несколько человек: журналистка Алла Константинова, отбывавшие в колонии наказание Рубен Погосян и Равшанджон Эргашев, а также матери двух других заключенных.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Рубен Погосян , Валерий Максименко , Иван Савельев , Иван Ковалев , ФСИН , Петрозаводск
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