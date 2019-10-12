Подросток скончался после укола медиков

Девятиклассник внезапно умер после укола медиков в Приозерске

Вчера, 11 октября, медики сообщили в полицию Приозерска о смерти 15-летнего подростка. Он скончался в своей квартире жилого дома по улице Ленина.

Уточняется, что девятиклассник ранее находился на стационарном лечении в Центральной городской больнице с подозрением на гастрит, однако за неделю до смерти юношу выписали. При этом диагноз не подтвердился.

За полчаса до смерти у мальчика начался рвотный рефлекс, сотрудники скорой помощи сделали укол, после этого школьник признаков жизни не подавал. Тело направлено в морг для установления причины произошедшего.

Ранее ivbg.ru писал, что девочка выпила сок и попала в больницу в тяжелом состоянии в Выборгском районе. Уточняется, что ребенок проживает в деревне Пруды.