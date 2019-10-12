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Девятиклассник внезапно умер после укола медиков в Приозерске 

Ivyborg.ru + ещё 1 3 часа назад
Подросток скончался после укола медиков
Фото: РИА Новости
Вчера, 11 октября, медики сообщили в полицию Приозерска о смерти 15-летнего подростка. Он скончался в своей квартире жилого дома по улице Ленина.
Уточняется, что девятиклассник ранее находился на стационарном лечении в Центральной городской больнице с подозрением на гастрит, однако за неделю до смерти юношу выписали. При этом диагноз не подтвердился.
За полчаса до смерти у мальчика начался рвотный рефлекс, сотрудники скорой помощи сделали укол, после этого школьник признаков жизни не подавал. Тело направлено в морг для установления причины произошедшего.
Ранее ivbg.ru писал, что девочка выпила сок и попала в больницу в тяжелом состоянии в Выборгском районе. Уточняется, что ребенок проживает в деревне Пруды.
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