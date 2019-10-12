Названо число погибших россиян в Ан-72 

Российские дипломаты назвали имена погибших в авиакатастрофе в Африке. Они находились на борту президентского Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК).
Имена погибших опубликовало в фейсбуке посольство России в ДРК.
«На борту потерпевшего крушение Ан-72, находились российские граждане: Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 г.р. Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 г.р. Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы» — сказано в сообщении дипломатов.
Самолет вылетел накануне из города Гома в Киншасу. Примерно через час связь с воздушным судном пропала. На борту находились четыре члена экипажа, военные и гражданские лица, включая дипломатов и сотрудников президентской администрации Конго.
По сообщениям конголезских чиновников, самолет входил в отряд президентской авиации.
«Президент глубоко поражен и опечален трагедией, произошедшей с самолетом его авиаотряда… Он хочет провести проверку всех старых самолетов, летающих в воздушном пространстве страны. — заявил пресс-секретарь президента Касонго Мвема Ямба Ямба.