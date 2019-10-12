Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова

Россияне требуют обезопасить заброшенные местности, по которым дети идут в школы и детсады. Тему подняли после жестокого убийства ребенка в Саратове . Власти и силовики волжского города на протяжении многих лет не замечали, что некоторым детям приходится пробираться к школе через территорию заброшенных гаражей. Это следует из требований матери погибшей, Елена Киселёва , мама погибшей в Саратове девятилетней Лизы, рассказала, что пообщалась с губернатором области Валерием Радаевым и главой Саратова Михаилом Исаевым , сообщает RT

Женщина потребовала от властей организовать безопасный подход к школе.

«Потребовала хорошую освещённую дорогу с камерами и высоким забором от гаражей», — рассказала Киселева.

Местные чиновники говорят, что во всех муниципалитетах Саратовской области будут созданы комиссии по вопросам безопасности местности, по которой дети ежедневно ходят в школы и детсады.

К такой практике пора прибегнуть и в других регионах России, считают пользователи Сети.

«Безусловно, это трагедия. Но мать нашла в себе силы позаботиться таким образом об остальных детях. Я думаю, будет правильно поддержать эту инициативу всем людям нашей страны. Вопрос освещённости и безопасности маршрутов следования к учреждениям массового характера довольно актуален на сегодня даже среди взрослых граждан. Так же стоит организовать профилактические беседы с детьми. На уроках ОБЖ что ли не учат как себя нужно вести?», — полагают комментаторы.

Однако многие отмечают, что «нельзя обнести колючей проволокой улицу или подъезд».

«Сейчас подростка боишься одного отпустить. Гаражей, пустырей, глухих переулков много, везде охрану не поставишь. Только за руку водить, или подвозить. И никак иначе», — пишут россияне.

Девятилетняя Лиза пропала в Саратове утром 9 октября. Она направлялась в школу и бесследно исчезла. Ее путь лежал через территорию полузаброшенных гаражей. По подозрению в убийстве полицейские задержали ранее судимого 35-летнего Михаила Туватина. Он признался в преступлении и сообщил следователям, что задушил Лизу за грубую речь и из опасений, что она расскажет взрослым о присвоенном им гараже.