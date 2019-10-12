Жилой дом съехал со свай в Салехарде

Жителей двухэтажного дома в Салехарде пришлось эвакуировать ночью в связи со смещением свай здания, в котором они жили.

Около 40 человек, включая шестерых детей, размещены в гостинице, некоторые жильцы отправились к родственникам. Здание обесточено и отключено от системы водоснабжения, во избежание воровства на месте дежурят сотрудники полиции. Городская администрация собрала экстренное совещание, сообщает главк МЧС по ЯНАО.

Уточняется, что стёкла в здании остались целы, но заметен перекос крылец поездов. Деревянный дом на 16 квартир был построен в 1977 году.

Как писал News.ru ранее, обрушение потолка произошло в детском саду Читы. Он рухнул прямо в игровой комнате, где дети проводят большую часть времени. В результате ЧП никто не пострадал.