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В Чите арестовали подозреваемого в зверском убийстве девушки 

Российская Газета 30 минут назад
Арестован подозреваемый в зверском убийстве в Чите
Фото: РИА Новости
Суд Центрального района Читы заключил под стражу местного жителя 1981 года рождения, которому предъявлено обвинение в совершении убийства 19-летней девушки.
Напомним, 6 октября около четырех часов вечера жители одного из домов краевой столицы обнаружили на козырьке подъезда разбросанные части тела девушки. В этот же день по подозрению в убийстве был задержан мужчина, снимавший квартиру в этом доме.
В пресс-службе СУ СК Забайкалья сообщили, что, по предварительной версии, убийство было совершено на почве личной неприязни вечером 4 октября в квартире дома на улице Богомягкова. Когда жертва скончалась, убийца расчленил тело и избавился от фрагментов.
Суд признал разумными доводы следователей, утверждавшись, что оставаясь на свободе до окончания расследования мужчина может вновь совершить преступление, и оставил его за решеткой. Как рассказала РИА Новости ответственная за взаимодействие со СМИ в Центральном райсуде Ангелина Савченко, пока подозреваемый арестован до 6 декабря, но срок ареста может быть продлен.
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Происшествия , Ангелина Савченко , СКР , РИА Новости , Чита
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