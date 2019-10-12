Арестован подозреваемый в зверском убийстве в Чите

В Чите арестовали подозреваемого в зверском убийстве девушки

Суд Центрального района Читы заключил под стражу местного жителя 1981 года рождения, которому предъявлено обвинение в совершении убийства 19-летней девушки.

Напомним, 6 октября около четырех часов вечера жители одного из домов краевой столицы обнаружили на козырьке подъезда разбросанные части тела девушки. В этот же день по подозрению в убийстве был задержан мужчина, снимавший квартиру в этом доме.

В пресс-службе СУ СК Забайкалья сообщили, что, по предварительной версии, убийство было совершено на почве личной неприязни вечером 4 октября в квартире дома на улице Богомягкова. Когда жертва скончалась, убийца расчленил тело и избавился от фрагментов.