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Отец убийцы саратовской школьницы пожелал ему расстрела 

Ura.Ru 37 минут назад
Отец убийцы девочки из Саратова пожелал ему расстрела
Фото: РИА Новости
Отец подозреваемого в убийстве девочки в Саратове Михаила Туватина считает, что его сын достоин расстрела за то, что сделал. Об этом Туватин-старший сказал журналистам.
«Я желаю расстрела этой мрази. Честное слово, желаю расстрела. Нет, мне его не жалко. Подлая такая хитрость была», — рассказал отец предполагаемого убийцы телеграм-каналу Lifeshot.
Мать подозреваемого в убийстве школьницы рассказала о сыне
Ранее мать Михаила Туватина напротив заявила, что ее сын замечательный, добрый и работящий человек.
«Это Леопольд, которому надо озверина выпить», — сказала она RT.
Туватина подозревают в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Пропавшего ребенка искали сотни добровольцев, а после того, как появилась информация о том, что она мертва, люди вышли на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу для расправы. Полиции пришлось переодеть подозреваемого в форму бойца ОМОН, чтобы защитить от толпы. Позднее Туватин признался в совершении преступления, показал, где спрятал тело девочки и объяснил мотивы своего преступления, напоминает агентство Nation News. Дело в том, что он самовольно захватил чужой гараж, а девочка напугала его, спросив, ему ли принадлежит это строение.
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Комментарии13
Происшествия , Саратов
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