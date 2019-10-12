Отец убийцы девочки из Саратова пожелал ему расстрела

Отец убийцы саратовской школьницы пожелал ему расстрела

Отец подозреваемого в убийстве девочки в Саратове Михаила Туватина считает, что его сын достоин расстрела за то, что сделал. Об этом Туватин-старший сказал журналистам.

«Я желаю расстрела этой мрази. Честное слово, желаю расстрела. Нет, мне его не жалко. Подлая такая хитрость была», — рассказал отец предполагаемого убийцы телеграм-каналу Lifeshot.

Ранее мать Михаила Туватина напротив заявила, что ее сын замечательный, добрый и работящий человек.

«Это Леопольд, которому надо озверина выпить», — сказала она RT.

Туватина подозревают в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Пропавшего ребенка искали сотни добровольцев, а после того, как появилась информация о том, что она мертва, люди вышли на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу для расправы. Полиции пришлось переодеть подозреваемого в форму бойца ОМОН, чтобы защитить от толпы. Позднее Туватин признался в совершении преступления, показал, где спрятал тело девочки и объяснил мотивы своего преступления, напоминает агентство Nation News. Дело в том, что он самовольно захватил чужой гараж, а девочка напугала его, спросив, ему ли принадлежит это строение.