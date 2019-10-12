В Хабаровском крае затонул катер с людьми

В Хабаровском крае затонул катер с тремя людьми на борту

Хабаровском крае затонул катер, на борту которого, по имеющейся информации, было три человека. Предполагаемое последнее место нахождения судна с людьми — на реке Горин в районе поселка Боктор.

В ходе поисков сотрудниками полиции на акватории реки на левом берегу напротив поселка был найден затопленный катер и тело мужчины. Местонахождение еще двух человек, предположительно находившихся вместе с ним, в настоящее время неизвестно.

Поиски ведут спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с сотрудниками полиции. Накануне для проведения поисков к месту ЧП прибыла из Комсомольска-на-Амуре группа из трех спасателей МЧС России на автомобиле с лодкой.

За минувшие сутки вместе с полицейскими они обследовали береговую линию реки Горин на протяжении 10 километров. Поиски результатов не принесли и продолжаются, сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.