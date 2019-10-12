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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека 

РИА Новости + ещё 4
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека. Одна из раненых педагогов умерла после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора учебного заведения Денис Колесник.
"У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась", — рассказал Колесник.
По его словам, похороны прошли минувшим летом. Грищенко проработала в колледже много лет, преподавала экономические дисциплины.
Семнадцатого октября прошлого года студент Владислав Росляков взорвал бомбу в колледже, после чего начал стрелять во всех попадавшихся ему на глаза людей. До последнего времени было известно о 20 погибших, 15 студентах и пяти сотрудниках, и ранении еще более 50.
После массового убийства Росляков покончил с собой, став 22-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают.
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Происшествия , Владислав Росляков , РИА Новости
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