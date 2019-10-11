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«Такое вытворяли!»: работница секс-шопа об убийце девочки 

Рамблер 6 минут назад
«Такое вытворяли!»: работница секс-шопа об убийце девочки
Фото: соцсети
Предполагаемый убийца 9-летней девочки из Саратова Михаил Туватин имел извращенные сексуальности наклонности. Об этом рассказала продавщица секс-шопа, куда приходил Туватин с женой.
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«Он много раз приходил к нам со своей женой. Они тут такое вытворяли. Они могли купить какую-то жидкость у нас и сразу же выплеснуть ее в лицо продавцу», — рассказала она РИА ФАН.
По ее словам, Туватин с женой казались психически нездоровыми людьми.
Как ранее сообщал «Рамблер», 9-летняя Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. На следующий день ее тело было обнаружено в гаражах. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый житель Саратова Михаил Туватин. На допросе он дал признательные показания.
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Происшествия , Криминал , РИА ФАН , Саратов
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