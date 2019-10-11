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В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк 

РИА Новости 2 часа назад
В Москве грабитель вломился в банк с баллончиком
Фото: Спорт РИА Новости
Мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк на Волгоградском проспекте в Москве, но не смог довести свой замысел до конца — его задержали сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Мужчина зашел в помещение финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте и, угрожая аэрозольным баллончиком, потребовал отдать ему наличные деньги. Прибывшими сотрудниками полиции он был задержан", — рассказал собеседник агентства.
Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, уголовное дело пока не возбуждено.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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