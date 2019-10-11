Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Шереметьево» предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон 

РИА Новости 7 часов назад
В «Шереметьево» произошел еще один опасный инцидент
Фото: РИА Новости
Опоздавший на рейс пассажир попытался выйти в контролируемую зону аэропорта "Шереметьево", несанкционированный выход на перрон был предотвращен, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что 10 октября рейс Москва — Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как пассажир сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.
"В этот же день, 10 октября 2019 года, в терминале В произошел инцидент с пассажиром, связанный с предотвращением правонарушения. Опоздавший на рейс пассажир совершил противоправные действия в части попытки несанкционированного выхода в контролируемую зону аэропорта", — говорится в сообщении.
"Благодаря действию автоматической системы контроля и оперативной реакции службы безопасности "Шереметьево" был предотвращен несанкционированный выход пассажира на перрон", — добавили в пресс-службе.
Нарушителя обезвредили и доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте для дальнейшего разбирательства и оформления административного правонарушения.
"Международный аэропорт "Шереметьево" продолжит активно работать над внедрением новейших автоматизированных систем безопасности и технологий, максимально исключающих так называемый "человеческий фактор", — говорится в сообщении.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Последние новости
Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Умер советский космонавт Алексей Леонов Умер советский космонавт Алексей Леонов Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Комментарии
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , МВД , РИА Новости , Бургас , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На грани: Турция и США угрожают друг другу
На грани: Турция и США угрожают друг другу17
Нашлись виновные во взрывах на пути военных РФ
Нашлись виновные во взрывах на пути военных РФ
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию141
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Путин не получил обещанный подарок от Додона32
«Мусор собирает»: Юлию Михалкову унизили
«Мусор собирает»: Юлию Михалкову унизили1
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение