В «Шереметьево» произошел еще один опасный инцидент

В «Шереметьево» предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон

Опоздавший на рейс пассажир попытался выйти в контролируемую зону аэропорта "Шереметьево" , несанкционированный выход на перрон был предотвращен, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что 10 октября рейс Москва Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как пассажир сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.

"В этот же день, 10 октября 2019 года, в терминале В произошел инцидент с пассажиром, связанный с предотвращением правонарушения. Опоздавший на рейс пассажир совершил противоправные действия в части попытки несанкционированного выхода в контролируемую зону аэропорта", — говорится в сообщении.

"Благодаря действию автоматической системы контроля и оперативной реакции службы безопасности "Шереметьево" был предотвращен несанкционированный выход пассажира на перрон", — добавили в пресс-службе.

Нарушителя обезвредили и доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте для дальнейшего разбирательства и оформления административного правонарушения.