«Замечательный и добрый»: Мать об убийце школьницы

Мать Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова, рассказала, что её сын — замечательный, добрый и умный человек. Женщина заявила, что последний раз видела родственника несколько дней назад и не знает, где он сейчас находится.
Кроме того, она подчеркнула, что заявления о виновности Михаила не являются правдой. Она выразила уверенность в том, что компетентные органы разберутся в ситуации, передаёт RT.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам детей Саратовской области Татьяна Загородняя заявила, что родители убитой девочки попросили не приносить к их дому цветы и игрушки. По её словам, родственникам сейчас очень тяжело.