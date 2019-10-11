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Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне 

News.ru + ещё 8 48 минут назад
«Замечательный и добрый»: Мать об убийце школьницы
Фото: РИА Новости
Мать Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова, рассказала, что её сын — замечательный, добрый и умный человек. Женщина заявила, что последний раз видела родственника несколько дней назад и не знает, где он сейчас находится.
Кроме того, она подчеркнула, что заявления о виновности Михаила не являются правдой. Она выразила уверенность в том, что компетентные органы разберутся в ситуации, передаёт RT.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам детей Саратовской области Татьяна Загородняя заявила, что родители убитой девочки попросили не приносить к их дому цветы и игрушки. По её словам, родственникам сейчас очень тяжело.
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Происшествия , Криминал , Татьяна Загородняя , Саратов
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