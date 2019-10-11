«Замечательный и добрый»: Мать об убийце школьницы

Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне

Мать Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова , рассказала, что её сын — замечательный, добрый и умный человек. Женщина заявила, что последний раз видела родственника несколько дней назад и не знает, где он сейчас находится.

Кроме того, она подчеркнула, что заявления о виновности Михаила не являются правдой. Она выразила уверенность в том, что компетентные органы разберутся в ситуации, передаёт RT.