Стали известны детали исчезновения саратовской школьницы

Крёстный убитой в Саратове девочки рассказал детали её исчезновения

Девятилетняя школьница Лиза Киселёва, жестоко убитая в Саратове , незадолго до своего исчезновения играла с собакой знакомого местного жителя. Об этом рассказал крёстный девочки. По его словам, этой дорогой Лиза ходила каждый день до того дня, когда произошла трагедия.

Вот эта дорога, потом лесенка, в конце этой лесенки её последним видел мужик, она поигралась с его собачкой, она каждое утро с ней играет, когда в школу идёт, — пояснил мужчина в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что от этого места до гаража, где впоследствии убили девочку, всего 25-30 м. В данном районе, по его словам, все друг друга знают, здороваются, и никому в мысли не приходило, что где-то здесь Лизу может подстерегать опасность. Он добавил, что школьница была очень активной, занималась гимнастикой и парусным спортом. У неё остался младший брат.

Она активная, спортивная, она с характером таким достаточно волевым. У неё младший брат, она за младшим братом следила, ему четыре года, — сообщил крёстный.

Девочка исчезла по дороге в школу. 10 октября её тело было найдено в гаражном массиве. Наряду с полицией её искали волонтёры отряда «Лиза Алерт». По факту убийства возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле центрального аппарата СКР . По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1984 года рождения.

Ранее News.ru писал, что прощание с убитой школьницей пройдёт 13 октября. Церемония состоится в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла. Начало назначено на 11:30 (10:30 мск).