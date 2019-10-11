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В аэропорту Тбилиси нашли багаж с 23 килограммами марихуаны 

РИА Новости + ещё 1 10 часов назад
В аэропорту Тбилиси нашли 23 кг марихуаны
Фото: РИА Новости
Грузинские правоохранители обнаружили в Тбилисском международном аэропорту багаж с 23 килограммами марихуаны, сообщила в пятницу служба доходов Минфина.
"В результате осмотра багажа гражданина Д. Д. рентгенным сканером было обнаружено 23 килограмма марихуаны", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Материалы дела переданы криминальному департаменту МВД Грузии. Следствие ведется по статьям "незаконное приобретение, хранение и перевоз наркотических средств" и "незаконный ввоз наркотиков в особо крупном размере".
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Происшествия , МВД , Минфин , Тбилиси
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