В аэропорту Тбилиси нашли 23 кг марихуаны

Грузинские правоохранители обнаружили в Тбилисском международном аэропорту багаж с 23 килограммами марихуаны, сообщила в пятницу служба доходов Минфина.
"В результате осмотра багажа гражданина Д. Д. рентгенным сканером было обнаружено 23 килограмма марихуаны", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Материалы дела переданы криминальному департаменту МВД Грузии. Следствие ведется по статьям "незаконное приобретение, хранение и перевоз наркотических средств" и "незаконный ввоз наркотиков в особо крупном размере".