Появилось видео досмотра пассажира с травматом в Шереметьево

Бизнесмен Эдуард Хачатурян, сумевший пронести травматический пистолет на борт самолета Москва-Бургас, несколько раз проходил досмотр ручной клади в аэропорту Шереметьево . Видеозапись досмотров опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

На записи видно, как Хачатурян при входе в аэропорт кладет сумки на ленту, а сам проходит через арку. На данном этапе сотрудники аэропорта ничего подозрительного в вещах пассажира не увидели.

Затем Хачатурян прошел таможенный досмотр. Его ручная кладь еще раз прошла через ленту, и тогда сотрудники заметили в его сумке запрещенный к провозу предмет — флакон с пеной для бритья.

Так пассажир оказался на борту самолета и во время полета решил сдать на хранение бортпроводнику травматический пистолет «Оса». Бортпроводник сообщил об оружии капитану воздушного судна, после чего было принято решение о вынужденной посадке в Ростове-на-Дону.