Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео досмотра пассажира с травматом в Шереметьево 

Рамблер 47 минут назад
Бизнесмен Эдуард Хачатурян, сумевший пронести травматический пистолет на борт самолета Москва-Бургас, несколько раз проходил досмотр ручной клади в аэропорту Шереметьево. Видеозапись досмотров опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
"На борту человек с оружием": ЧП в Ростове
На записи видно, как Хачатурян при входе в аэропорт кладет сумки на ленту, а сам проходит через арку. На данном этапе сотрудники аэропорта ничего подозрительного в вещах пассажира не увидели.
Затем Хачатурян прошел таможенный досмотр. Его ручная кладь еще раз прошла через ленту, и тогда сотрудники заметили в его сумке запрещенный к провозу предмет — флакон с пеной для бритья.
Так пассажир оказался на борту самолета и во время полета решил сдать на хранение бортпроводнику травматический пистолет «Оса». Бортпроводник сообщил об оружии капитану воздушного судна, после чего было принято решение о вынужденной посадке в Ростове-на-Дону.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России организовало проверку инцидента. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственным за соблюдение правил проведения предполетного досмотра пассажира и багажа.
Комментарии13
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , СКР , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту154
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ200
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой25
В Сирии напали на российский военный патруль
В Сирии напали на российский военный патруль15
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»11
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение