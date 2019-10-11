Данные любителей «клубнички» утекли в сеть

Данные сотен тысяч пользователей сайтов о секс-услугах утекли в сеть

Болгарский хакер InstaKilla взломал несколько форумов о секс-услугах, похитив персональные данные более 333 тысяч пользователей. Эту информацию сам хакер подтвердил изданию ZDNet.

Нападению подверглись два ресурса — итальянский EscortForumIt.xxx и нидерландский Hookers.nl. В этих странах проституция узаконена. Украденные данные похититель выставил на продажу на одном из хакерских форумов. База содержит логины и пароли пользователей, а также адреса их электронной почты.

Для получения доступа к личной информации хакер использовал уязвимость в движке для форумов vBulletin. В конце сентября ее уже исправляли, однако преступник нашел новую брешь в уже исправленной версии.

ZDNet отмечает, что InstaKilla продает не только данные пользователей EscortForumIt.xxx и Hookers.nl, но и более чем 10 других форумов, работающих на базе vBulletin.

Ранее этот же хакер скомпрометировал официальные форумы Comodo и слил в сеть похищенные у Национального налогового управления Болгарии данные.