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Названа причина смерти школьницы из Саратова 

Рамблер 2 часа назад
Установлена причина смерти убитой в Саратове девочки
Фото: СК РФ
Девятилетняя школьница из Саратова, об убийстве которой стало известно ранее, была задушена. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника Life Shot, на шее ребенка обнаружили кровоподтёки и борозды, которые могли остаться от шнура. Источник утверждает, что информацию об изнасиловании медицинская экспертиза не подтвердила.
Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. По предварительной информации, тело ребенка нашли в одном из гаражей города.
Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения. 11 октября стало известно о задержании предполагаемого убийцы.
В СК рассказали, что у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Во время допроса он сознался в убийстве и сказал, что раскаивается в содеянном.
Задержанный заявил, что несколько месяцев назад он нашел старый заброшенный гараж и начал им пользоваться. По версии мужчины, проходившая мимо школьница спросила, его ли это гараж, он решил, что гараж принадлежит ее семье, испугался разоблачения, затащил девочку внутрь и убил.
В СК заявили, что проверят версию задержанного и другие возможные версии. По словам следователей, его вину подтверждают данные с камер наружного наблюдения.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии1
Происшествия , Саратов
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