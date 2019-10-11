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Пилоты севшего «на брюхо» Ан-12 могли забыть про шасси 

Рамблер 4 часа назад
Пилоты севшего «на брюхо» Ан-12 могли забыть про шасси
Фото: Е1
Пилоты военно-транспортного Ан-12, накануне посадившие самолёт «на брюхо» в аэропорту Кольцово, могли забыть выпустить шасси, сообщает Ura.ru со ссылкой на слова источника в Центральном военном округе. По утверждению эксперта, такие ситуации уже случались в истории отечественного пилотирования.
По данным издания, в настоящее время начато расследование инцидента. Специалисты рассматривают две основные версии причин происшествия. По мнению экспертов, самолёт приземлился «на брюхо» в результате технической неисправности или ошибки пилота.
«Есть подозрение, что шасси просто забыли выпустить. Экипаж сигналов тревоги не давал, сели очень мягко, штатно. Такое впечатление, что они лишь после посадки обнаружили, что сели без шасси», — приводит издание слова своего собеседника.
По его словам, похожая ситуация произошла в 2008 году при посадке Боинга компании «КД авиа» в Калининграде. В докладе авиационной комиссии было сказано, что экипаж обнаружил убранное шасси только после прекращения движения самолета.
Ранее, как сообщал «Рамблер», военно-транспортный самолет Ан-12 с 17 людьми на борту совершил аварийное приземление. Транспортник летел из Челябинска в Екатеринбург. В 11:20 по местному времени экипаж приступил к заходу на посадку, однако шасси не выпустились. В ходе аварийного приземления воздушное судно проехалось по взлетно-посадочной полосе на «брюхе», не покинув ее пределы. Люди в результате инцидента не пострадали, самолет получил незначительные повреждения.
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Комментарии2
Происшествия , Аэропорт Кольцово
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