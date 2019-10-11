Полиция приходила к убийце девочки из Саратова

Стало известно о визите полиции к предполагаемому убийце девочки из Саратова

Полицейские пришли в квартиру подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Туватина почти сразу после исчезновения ребенка. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает издание Baza.

О смерти девочки еще не знали, но сотрудники полиции проверяли картотеку преступников, живущих в районе исчезновения ребенка. Туватина они дома не застали. Его мать открыла полиции дверь и сказала, что не может с ним связаться. Вскоре до него дозвонились и он сказал, что скоро придет домой с прогулки.

Ранее судимый Туватин должен был регулярно отмечаться в полиции после освобождения. В последний раз участковый приходил к нему три месяца назад. Следующий ежеквартальный визит должен был произойти буквально на днях.

Как сообщалось, что эксперты установили обстоятельства смерти погибшей школьницы. По их данным, сначала девочку душили руками, а потом использовали веревку или шнур в качестве удавки.