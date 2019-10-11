Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Затащил в гараж»: подозреваемый рассказал об убийстве девочки 

Рамблер 6 часов назад
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
Фото: соцсети
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признался и рассказал, что его толкнуло на преступление, говорится в сообщении официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко. По словам задержанного, все произошло из-за чрезмерного любопытства школьницы.
Как ранее сообщал «Рамблер», утром 9 октября в Саратове по пути в школе пропала девятилетняя девочка. Впоследствии тело ребенка нашли в гаражном массиве. По подозрению в совершении убийства был задержан 35-летний мужчина, который живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По данным СМИ, у задержанного шесть судимостей — за изнасилование, кражи, разбой, развратные действия и насильственные действия сексуального характера. Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Следователи сообщили, что задержанный признался в убийстве и рассказал обстоятельства совершённого преступления. По его словам, несколько месяцев назад он самовольно занял старый пустующий гараж и сменил на нем замок. 9 октября мимо строения проходила девочка, котора поинтересовалась у мужчины, его ли это гараж.
«Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», — заявила Светлана Петренко.
Официальный представитель Следственного комитета подчеркнула, что версия подозреваемого будет тщательно проверена правоохранителями.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии
Происшествия , Светлана Петренко , СКР , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту155
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ202
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой25
В Сирии напали на российский военный патруль
В Сирии напали на российский военный патруль16
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»12
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение