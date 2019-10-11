Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

«Затащил в гараж»: подозреваемый рассказал об убийстве девочки

Как ранее сообщал «Рамблер», утром 9 октября в Саратове по пути в школе пропала девятилетняя девочка. Впоследствии тело ребенка нашли в гаражном массиве. По подозрению в совершении убийства был задержан 35-летний мужчина, который живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По данным СМИ, у задержанного шесть судимостей — за изнасилование, кражи, разбой, развратные действия и насильственные действия сексуального характера. Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Следователи сообщили, что задержанный признался в убийстве и рассказал обстоятельства совершённого преступления. По его словам, несколько месяцев назад он самовольно занял старый пустующий гараж и сменил на нем замок. 9 октября мимо строения проходила девочка, котора поинтересовалась у мужчины, его ли это гараж.

«Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», — заявила Светлана Петренко.

Официальный представитель Следственного комитета подчеркнула, что версия подозреваемого будет тщательно проверена правоохранителями.