Серийный душитель пенсионерок объявлен в розыск

Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск

По данным следствия, с 2011-го по 2012 год на территории Приволжского и Уральского федеральных округов и в Татарстане мужчина убивал живущих в «хрущевках» женщин возрастом от 75 до 90 лет. Он представлялся работником социальных либо коммунальных служб, заходил в квартиру и душил жертв удавкой, в качестве которой мог использовать и пояс от их халата.

СКР полагает, что кража вещей убитых женщин не главный приоритет для преступника. Мужчину разыскивают сотрудники СКР и полиции. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил «Ленте.ру», что в розыске подозреваемого участвуют сыщики уголовного розыска из так называемого «убойного отдела».

Составлен фоторобот и психологический портрет предполагаемого серийного убийцы. Это молодой мужчина 20-35 лет, ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения и непримечательной внешности. Следователи полагают, что подозреваемый вырос в городе, в неполной семье или без родителей, имеет криминальный опыт, среднее образование и невысокий доход.

Ранее сообщалось, что в Рязани задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 91-летнего пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны, и его супруги. Погибших в собственной квартире обнаружили родственники.