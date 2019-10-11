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Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск 

Lenta.ru 7 часов назад
Серийный душитель пенсионерок объявлен в розыск
Фото: РИА Новости
Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе. Об этом в пятницу, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.
По данным следствия, с 2011-го по 2012 год на территории Приволжского и Уральского федеральных округов и в Татарстане мужчина убивал живущих в «хрущевках» женщин возрастом от 75 до 90 лет. Он представлялся работником социальных либо коммунальных служб, заходил в квартиру и душил жертв удавкой, в качестве которой мог использовать и пояс от их халата.
СКР полагает, что кража вещей убитых женщин не главный приоритет для преступника. Мужчину разыскивают сотрудники СКР и полиции. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил «Ленте.ру», что в розыске подозреваемого участвуют сыщики уголовного розыска из так называемого «убойного отдела».
Составлен фоторобот и психологический портрет предполагаемого серийного убийцы. Это молодой мужчина 20-35 лет, ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения и непримечательной внешности. Следователи полагают, что подозреваемый вырос в городе, в неполной семье или без родителей, имеет криминальный опыт, среднее образование и невысокий доход.
Ранее сообщалось, что в Рязани задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 91-летнего пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны, и его супруги. Погибших в собственной квартире обнаружили родственники.
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Происшествия , Валерий Горелых , СКР , МВД , Lenta.ru , Республика Татарстан , Свердловская Область
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