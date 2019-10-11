Следователей из Москвы направили в Саратов

За дело убитой школьницы взялись московские следователи

В СК заявили, что саратовские следователи и полицейские нашли предполагаемого убийцу — мужчину 1984 года рождения. Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.

«Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, <…> чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона», — подчеркивается в сообщении СК.

Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. Начались поиски, в которых приняло участие множество волонтеров, полицейские и спасатели.

СМИ писали, что в школу девочка ходила через гаражный массив. Там позже нашли ее тело. Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В убийстве сознался 35-летний мужчина, которые живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По предварительной информации, он нигде не работал, был неоднократно судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера, кражи и развратные действия. В 2011 году он изнасиловал и ограбил женщину в Энгельсе, утверждает издание.

В ночь на 11 октября у гаражей, где, по предварительным данным, было совершено преступление, жители Саратова устроили стихийную акцию. Люди окружили машину полиции, в которой, как они думали, находился убийца. Они требовали отдать им преступника. Позже горожане собрались у отдела полиции, куда привезли подозреваемого.