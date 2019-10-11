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Более 75 тысяч кодов от московских подъездов попали в Сеть 

Москва24 28 минут назад
В интернете появилась база с кодами замков и домофонов московских подъездов. Как пишет газета "Известия", в ней более 75 тысяч записей.
В базу также включены ключи от подъездов некоторых городов Подмосковья. В списке присутствуют трехзначные коды механических замков и более сложные — от домофонов.
По мнению специалистов по информационной безопасности, реестр может быть служебным справочником компаний по доставке или интернет-магазинов.
При этом указывается, что привлечь к ответу составителей базы не получится, так как коды не относятся к персональным данным и не охраняются законом.
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Происшествия , Видео , газета "Известия"
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