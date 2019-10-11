Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы в Пакистане

Начальник пакистанской тюрьмы «Гаддани» Шкил Балох заявил, что три россиянки, которые убили надзирательницу, так и не назвали мотив преступления. По его словам, до данного инцидента женщины никогда не вели себя агрессивно.

Более того, их отношения с другими заключённым и сотрудниками тюрьмы было вполне нормальным. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

Вскрытие показало, что 23-летнюю тюремщицу сначала ударили по голове, а затем задушили.

Теперь россиянки предстанут перед судом Пакистана за убийство.

Ранее News.ru сообщал, что россиянок задержали в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. Они вместе со своими несовершеннолетними детьми ждали депортации в РФ.