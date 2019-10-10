Главный чеченский вор в законе вышел на свободу

38-летний криминальный авторитет из Чечни Ахмед Домбаев, известный в преступном мире как Ахмед Шалинский, вышел из колонии №1 в Копейске , сообщает Ura.ru. Видеозапись встречи Шалинского с родственниками опубликована в Instagram «ЧП Челябинск ».

Шалинский был арестован в 2009 году, а в 2011 году осужден на 10 лет колонии строгого режима за разбой с применением оружия.

Титул вора в законе Ахмед Шалинский получил в заключении, пишет специализированное издание mzk1.ru.

После выхода на свободу за Шалинским в течение 8 лет будет вестись административный надзор по запросу ФСИН.

Издание считает, что Шалинский способен встать во главе воровского мира.