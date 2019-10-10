Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный чеченский вор в законе вышел на свободу 

Рамблер 19 минут назад
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Фото: РИА Новости
38-летний криминальный авторитет из Чечни Ахмед Домбаев, известный в преступном мире как Ахмед Шалинский, вышел из колонии №1 в Копейске, сообщает Ura.ru. Видеозапись встречи Шалинского с родственниками опубликована в Instagram «ЧП Челябинск».
Шалинский был арестован в 2009 году, а в 2011 году осужден на 10 лет колонии строгого режима за разбой с применением оружия.
Титул вора в законе Ахмед Шалинский получил в заключении, пишет специализированное издание mzk1.ru.
После выхода на свободу за Шалинским в течение 8 лет будет вестись административный надзор по запросу ФСИН.
Издание считает, что Шалинский способен встать во главе воровского мира.
«По крайней мере на территории Чечни Ахмед действительно имеет большое влияние, и конкурировать с ним навряд ли кто-то станет», — пишет mzk1.ru.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Происшествия , Криминал , ФСИН , РИА Ura.ru , Копейск , Челябинск , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В ДНР сделали предупреждение Киеву629
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного100
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове77
Анкара ответила на угрозы Трампа
Анкара ответила на угрозы Трампа56
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир582
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение