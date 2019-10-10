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Шереметьево прокомментировали инцидент с пистолетом на борту 

ТК «Звезда» + ещё 16 8 часов назад
В Шереметьево рассказали об инциденте с пистолетом на борту
Фото: ТК «Звезда»
Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом.
Пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила «Звезде», что идет внутренняя проверка по факту инцидента, случившегося на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». В сообщении говорится, что усилен контроль за работой инспекторов досмотра.
«На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента. Усилен контроль за работой инспекторов досмотра. С сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Напомним, в аэропорту Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший сегодня, 10 октября в 15:55 из Шереметьево в Бургас.
Полет шел в плановом режиме, как неожиданно один из пассажиров вспомнил, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. Он сообщил об этом бортпроводнику, которая доложила об инциденте командиру судна. Капитан принял решение сесть в аэропорту Ростова-на-Дону.
После посадки пассажира доставили в дежурную часть. У него оказались в наличии все документы на пистолет, который изъяли для хранения.
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Комментарии
Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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