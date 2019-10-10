«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников

«Вы дебилы, что ли?»: учитель ОБЖ напал на школьников

В поселке Боровское Тюменской области учителя ОБЖ уволили за издевательства над девятиклассниками. На видеозаписи инцидента можно заметить, как преподаватель кричит на детей матом, а также хватает их за руки и шею. После инцидента в школе начали служебное расследование — историей также заинтересовались в Следственном комитете

Тюмени в поселке Боровское из школы уволили учителя ОБЖ после того, как в соцсетях появилось видео, на котором педагог кричит и хватает учеников за руки. Об этом сообщает региональный портал 72.ru.

Запись в Сети опубликовали девятиклассники — на нем учитель ОБЖ Виктор Садлинский обращается к школьникам: «Ты особенный? Или ты особенный? Вы дебилы, что ли? Давно ******** [ударов] не получали? Ты что смотришь? Не ****** [бил] никого давно? Я буду. Утырки».

После этого в школе была проведена проверка, и учителя уволили. Также по данному факту Следственный комитет по Тюменской области начал доследственную проверку. Правоохранительные органы пообещали дать оценку не только действиям педагога, но и директора учреждения, под чьим руководством он работал.

По данным местных СМИ, педагог работает в образовательном учреждении недавно. Он устроился в школу зимой 2019 года.

Между тем один из потерпевших подростков рассказал телеканалу «360», что сожалеет о произошедшем и не считает учителя ОБЖ виновным. По его мнению, школьники сами довели преподавателя до бешенства. Юноша отметил, что не хотел увольнения Садлинского, потому что учитель он хороший.

«Согласен, он перегнул немного, можно было бы и помягче. Но все равно я считаю, что он не виноват», — заявил девятиклассник.

Он также рассказал, что видеоролик дошел до директора случайно. Одноклассники сперва отправили его в беседу класса, затем переслали друзьям, и в конце концов оно попало к учителям, которые и показали его руководителю школы.

Одна из восьмиклассниц рассказала телеканалу, что уволенный учитель начал преподавать у них с 1 сентября. До этого никаких инцидентов с ним замечено не было — он никогда даже не повышал голос, а тем более не обзывал учеников.

Школьница также отметила, что преподаватель всегда был открыт к детям и мог поговорить с ними об их проблемах. Однако управление образования Тюменского муниципального района поведение учителя ОБЖ возмутило. Там заявили, что оно недопустимо для педагога — в итоге Садлинского уволили по 336-й статье Трудового кодекса за жестокое обращение с детьми.

Директор школы принес ученикам девятого класса публичные извинения. Сейчас с подростками работает школьный психолог.

Еще один вопиющий случай произошел в одной из сельских школ якутского округа Сунтарский Улус. В начале октября 2019 года в социальных сетях распространилось видео, на котором педагог кричит на школьника и при этом использует грубые нецензурные выражения, сообщало URA.ru.

На кадрах видно, что учительница ругает и требует от школьника не забывать тетрадь.

«Если ты куда-нибудь денешь или потеряешь, я спущу с тебя шкуру, засуну в рот и вытащу через жопу», — кричит педагог на испуганного мальчика. Затем, не дожидаясь ответа, отшвыривает ребенка в сторону и уходит в кабинет.

Опубликованные кадры вызвали волну возмущения в Сети. Вслед за интернет-пользователями на запись отреагировали и региональные власти. Министр образования и науки республики Владимир Егоров уточнил, что женщина, допустившая грубое обращение с ребенком, работала преподавателем английского языка. Она устроилась в сельскую школу только 1 сентября 2019 года.

После инцидента женщина написала заявление об увольнении. Как отметил Егоров, несмотря на расторжение договора, комиссия продолжит служебную проверку произошедшего. «По ее итогам будут приняты необходимые меры. Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах», — рассказал глава якутского Минобра.

В середине сентября портал «ТВК Красноярск» сообщал об еще одном инциденте со школьным учителем. Так, в одной из красноярских школ во время урока физкультуры учитель ударил первоклассника по голове за плохое поведение, а после разрешил другим детям добить школьника.

Телеканал уточнил, что педагог сначала отчитал мальчика перед всем классом, а затем, когда другие дети напали на него, не стал вмешиваться. После инцидента была запущена служебная проверка — педагога уволили. Мужчина объяснил свой поступок тем, что ребенок его не слушался. Родители первоклассника обратились в полицию — проводится доследственная проверка.