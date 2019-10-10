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Москвичи спугнули насильника, заинтересовавшегося ребенком 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Москвичи спасли ребенка от педофила
Фото: РИА Новости
В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение насильственных действий, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по столице. Инцидент произошел 9 октября на юго-западе города.
Как выяснилось, в жилом массиве на малолетнего напал неизвестный мужчина. Он попытался совершить в отношении ребенка действия сексуального характера. Преступление было обнаружено и пресечено прохожими. Они спугнули мужчину и не дали ему завершить начатое.
Следователи не уточняют, удалось ли им задержать насильника. Известно лишь, что устанавливаются обстоятельства случившегося и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
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Происшествия , Криминал , СКР , Москва
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