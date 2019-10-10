Москвичи спасли ребенка от педофила

Москвичи спугнули насильника, заинтересовавшегося ребенком

Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение насильственных действий, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по столице. Инцидент произошел 9 октября на юго-западе города.

Как выяснилось, в жилом массиве на малолетнего напал неизвестный мужчина. Он попытался совершить в отношении ребенка действия сексуального характера. Преступление было обнаружено и пресечено прохожими. Они спугнули мужчину и не дали ему завершить начатое.

Следователи не уточняют, удалось ли им задержать насильника. Известно лишь, что устанавливаются обстоятельства случившегося и изучаются записи с камер видеонаблюдения.