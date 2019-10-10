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Якутский шаман решил продолжить поход в Москву 

Аргументы Недели + ещё 8 13 часов назад
Шедший к Путину шаман продолжит поход в Москву
Фото: Youtube
Якутский шаман Александр Габышев, прославившийся на всю страну походом в Москву ради «изгнания Путина», заявил, что продолжит своё шествие с того места, где его арестовали.
Габышев заявил, что собирается снова продолжить свой путь в Москву, чтобы закончить начатое. На данный момент якутский шаман находится под подпиской о невыезде, но это не мешает ему планировать продолжение похода, передаёт «Новая газета». Габышев рассказал, что двинется в путь оттуга, где его арестовали — с границы Иркутской области и Бурятии.
Шаман подчеркнул, что акция является мирной. Уголовное дело в свой адрес и попытку принудительного лечения Габышев назвал «возвратом карательной медицины позднего СССР».
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Происшествия , Александр Габышев , Москва
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