Пермский суд решил судьбу лжецелителя

Пермский суд отправил в колонию лжецелителя

Мужчина под видом целителя и экстрасенса лечил людей. С потерпевшими житель Кудымкара знакомился в социальной сети. В разговоре узнавал об имеющихся у них проблемах. После этого он заявлял, что он является экстрасенсов, может помогать и исцелять.

Потерпевшие переводили деньги на счет лжецелителя. После этого он переставал общаться. Полученные деньги тратил на собственные нужды.

В результате действий обвиняемого потерпевшие потеряли 100 тысяч рублей. Суд назначил лжецелителю наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого он должен выплатить весь ущерб.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечает прокуратура Пермского края.

Как сообщалось ранее, за снятие порчи жительница Саратовской области получила год лишения свободы условно.