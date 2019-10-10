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Пермский суд отправил в колонию лжецелителя 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Пермский суд решил судьбу лжецелителя
Фото: РИА Новости
Мужчина под видом целителя и экстрасенса лечил людей. С потерпевшими житель Кудымкара знакомился в социальной сети. В разговоре узнавал об имеющихся у них проблемах. После этого он заявлял, что он является экстрасенсов, может помогать и исцелять.
Потерпевшие переводили деньги на счет лжецелителя. После этого он переставал общаться. Полученные деньги тратил на собственные нужды.
В результате действий обвиняемого потерпевшие потеряли 100 тысяч рублей. Суд назначил лжецелителю наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого он должен выплатить весь ущерб.
«Приговор в законную силу не вступил», — отмечает прокуратура Пермского края.
Как сообщалось ранее, за снятие порчи жительница Саратовской области получила год лишения свободы условно.
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Происшествия , Криминал , Кудымкар
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