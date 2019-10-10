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Самолёт Bombardier, вылетевший из Москвы в Череповец, вернулся из-за неубранного шасси 

Говорит Москва 2 часа назад
Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся
Фото: РИА Новости
На борту находились 30 пассажиров и три члена экипажа.
Посадка в аэропорту Шереметьево прошла штатно. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы. Ранее в Екатеринбурге совершил аварийную посадку АН-12, пострадавших нет.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Москва , Череповец
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