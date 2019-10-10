Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся

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Самолёт Bombardier, вылетевший из Москвы в Череповец, вернулся из-за неубранного шасси
Говорит Москва
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На борту находились 30 пассажиров и три члена экипажа.
Посадка в
аэропорту Шереметьево
прошла штатно. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы. Ранее в Екатеринбурге совершил аварийную посадку АН-12, пострадавших нет.
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