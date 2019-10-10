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У задержанного в Крыму экстремиста нашли СВУ 

РИА Новости 4 часа назад
У задержанного в Крыму экстремиста нашли СВУ
Фото: РИА Новости
В гараже задержанного в Крыму экстремиста обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Сообщается, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, планировавший взрыв в административном здании республики.
"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", — говорится в сообщении.
По данному факту заведено дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств. Подчеркивается, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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Происшествия , Республика Крым
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