У задержанного в Крыму экстремиста нашли СВУ

В гараже задержанного в Крыму экстремиста обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Сообщается, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, планировавший взрыв в административном здании республики.

"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", — говорится в сообщении.

По данному факту заведено дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств. Подчеркивается, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.