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Мужчина избил прохожего в центре Москвы 

РИАМО + ещё 2 43 минуты назад
Мужчина избил прохожего в центре Москвы
Фото: РИА Новости
В центре Москвы на улице Талалихина у дома №35 было совершено нападение на мужчину 1990 года рождения, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Нападение было совершено в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений в ссоре поздней ночью 6 октября. Злоумышленник нанес множество ударов пострадавшему неустановленным предметом», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Позже медики зафиксировали у него вдавленный многооскольчатый перелом черепа, ушиб головного мозга, перелом медиальной стенки глазницы с двух сторон, перелом костей носа. Мужчина находился на лечении в стационаре вплоть до 10 октября. Вечером этого же дня он обратился в полицию.
«11 октября в 16:30 был задержан мужчина 1985 года рождения, который был изобличен в совершении данного преступления», — отметил представитель пресс-службы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Происшествия , Криминал , Новости и события Востока , МВД , РИАМО , Москва
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