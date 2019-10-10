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Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье 

РИА Новости 5 часов назад
Названа причина смерти бортпроводников в Химках
Фото: РИА Новости
Предварительная причина смерти двух молодых людей, которых нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, — передозировка наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщили ранее в подмосковном главке Следственного комитета, тела двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили накануне в квартире по улице Германа Титова.
Сообщалось, что оба они работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия".
С места ЧП изъят белый порошок, который отправили на химическое исследование. После экспертиз следствие будет решать, возбуждать ли уголовное дело.
По словам источника агентства, один из умерших приехал из Башкирии, второй родом из Кирова
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Происшествия , Авиакомпания Россия , МВД , РИА Новости , Московская область , Химки
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