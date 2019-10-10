Названа причина смерти бортпроводников в Химках

Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье

Предварительная причина смерти двух молодых людей, которых нашли мертвыми в съемной квартире в Химках , — передозировка наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах

Как сообщили ранее в подмосковном главке Следственного комитета, тела двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили накануне в квартире по улице Германа Титова.

Сообщалось, что оба они работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия"

С места ЧП изъят белый порошок, который отправили на химическое исследование. После экспертиз следствие будет решать, возбуждать ли уголовное дело.

По словам источника агентства, один из умерших приехал из Башкирии, второй родом из Кирова