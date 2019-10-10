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ФСБ сорвала теракт в Крыму 

Lenta.ru 40 минут назад
ФСБ сорвала теракт в Крыму
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали в городе Саки в Крыму гражданина России, который планировал устроить взрыв в одном из административных зданий республики. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как уточнили в ЦОС, задержанный россиянин оказался приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций. Отмечается, что в его гараже силовики обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью.
По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств. В настоящее время следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Ранее в октябре сообщалось, что с начала года силовики предотвратили четыре теракта в крупных городах России: Тамбове, Воронеже, Владимире и Туле. Всего были задержаны 152 человека, причастных к деятельности террористов.
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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