Журналиста обвинили в изнасиловании на Олимпиаде в Сочи

Журналист заявил об изнасиловании на Олимпиаде в Сочи

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году в одном из гостиничных номеров журналист NBC изнасиловал коллегу, сообщает издание Variety. Об этом заявил корреспондент NBC News Ронан Фэрроу.

По данным СМИ, Фэрроу написал о преступлении в своей книге. Журналист отметил, что о произошедшем ему рассказала журналистка Брук Невилл, которая подверглась насилию со стороны ведущего телеканала Мэтта Лауэра

Между журналистами ранее сложились хорошие рабочие отношения, поэтому Невилл во время работы на Олимпиаде в Сочи спокойно зашла в номер к коллеге. Лауэр прижал ее к двери, поцеловал, уложил на кровать и предложил заняться сексом. Журналистка отметила, что несколько раз вслух отказалась, но интимная близость состоялась, поскольку она была сильно пьяна.

Позже, когда Невилл обвинила коллегу в изнасиловании, Лауэр заявил, что половой акт состоялся по обоюдному согласию, а слова оппонентки о нападении назвал «категорически ложными». При этом на NBC ходили слухи, что журналисты уже не раз были близки до поездки в Сочи.

В результате проведённой внутренней проверки в 2017 году Мэтт Лауэр был уволен из утреннего шоу на NBC. Брук Невилл уволилась по собственному желанию в 2018 году.

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