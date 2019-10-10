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Журналист заявил об изнасиловании на Олимпиаде в Сочи 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Журналиста обвинили в изнасиловании на Олимпиаде в Сочи
Фото: ТАСС
На Олимпиаде в Сочи в 2014 году в одном из гостиничных номеров журналист NBC изнасиловал коллегу, сообщает издание Variety. Об этом заявил корреспондент NBC News Ронан Фэрроу.
По данным СМИ, Фэрроу написал о преступлении в своей книге. Журналист отметил, что о произошедшем ему рассказала журналистка Брук Невилл, которая подверглась насилию со стороны ведущего телеканала Мэтта Лауэра.
Между журналистами ранее сложились хорошие рабочие отношения, поэтому Невилл во время работы на Олимпиаде в Сочи спокойно зашла в номер к коллеге. Лауэр прижал ее к двери, поцеловал, уложил на кровать и предложил заняться сексом. Журналистка отметила, что несколько раз вслух отказалась, но интимная близость состоялась, поскольку она была сильно пьяна.
Позже, когда Невилл обвинила коллегу в изнасиловании, Лауэр заявил, что половой акт состоялся по обоюдному согласию, а слова оппонентки о нападении назвал «категорически ложными». При этом на NBC ходили слухи, что журналисты уже не раз были близки до поездки в Сочи.
В результате проведённой внутренней проверки в 2017 году Мэтт Лауэр был уволен из утреннего шоу на NBC. Брук Невилл уволилась по собственному желанию в 2018 году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», скандал с изнасилованием разразился вокруг бразильского футболиста Неймара. Модель Нажила Триндади уверяла, что футболист ее «страстно желал» и просил приехать к нему во Францию. Девушка решила встретиться со спортсменом, но в парижском отеле он показал себя агрессивным человеком, «совсем не тем, кого она знала». По ее словам, сначала они целовались и ей все нравилось, но затем он начал вести себя грубо. Когда Триндади решила отказаться от незащищённого секса, спортсмен продолжил процесс против её воли. В интервью СМИ модель подчёркивала, что хочет, «чтобы он ответил за свой поступок». Представители футболиста позже обвинили модель в попытке вымогательства и назвали произошедшее «подставой».
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Комментарии
Происшествия , Мэтт Лауэр , телеканал NBC , Сочи
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