Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять быков найдены загадочно обескровленными в США 

Популярная механика 6 часов назад
Пять быков найдены загадочно обескровленными в США
Фото: ТАСС
Череда необычных случаев гибели крупного рогатого скота в США продолжается с XVII века.
Владельцы расположенного в восточном Орегоне ранчо Silvies Valley Ranch заявили о загадочной гибели принадлежащего им скота. Согласно данным Associated Press, сразу 5 быков были найдены мёртвыми в разных частях ранчо — у всех погибших животных были отрезаны языки, отрублены гениталии, а тела были полностью обескровлены.
"Для нас странно потерять даже одно полностью здоровое животное, а гибель пяти молодых быков, находившихся в отличной форме — это за пределами нормального хода событий", — заявил вице-президент ранчо Колби Маршалл.
При этом, как отмечают журналисты, в США с XVII зафиксировано несколько тысяч подобных случаев гибели скота по всему среднему западу США. Последний раз изуродованные корова и бык с обескровленными телами были обнаружены в 2018 году в Аризоне.
В 1970-е годы в ФБР расследовали загадочные эпизоды гибели домашних животных, сопровождавшиеся необычными увечьями, но о результатах работы подробной информации не было — агенты сошлись во мнении, что повреждения нанесены хищниками и не имеют никакого преступного происхождения.
Шериф Дэн Дженкинс заявил журналистам NPR, что многие фермеры считают подобные инциденты делом рук инопланетян, которые похищают скот и затем, использовав его по своим нуждам, выбрасывают туши. Сам шериф заявил, что расследует все заявления от владельцев погибших коров и быков, но пока не продвинулся в поиске виновников.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Популярная механика: последние новости
В Москву прибыл поезд с радиоактивным вагоном В Москву прибыл поезд с радиоактивным вагоном Нейросеть обучили распознаванию лжи и других эмоций Нейросеть обучили распознаванию лжи и других эмоций В Японии умерла первая клонированная корова В Японии умерла первая клонированная корова
Комментарии
Происшествия , ФБР , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир209
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»409
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Россияне остались без нового выходного дня
Россияне остались без нового выходного дня1
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Бочкареву выгнали из института Жириновского9
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
10:05
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
В мире
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение