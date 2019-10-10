Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пограничники в Крыму нашли арсенал оружия в гаражах на приграничной территории 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
В Крыму нашли арсенал огнестрельного оружия
Фото: Global Look Press/Igor Alecsander/imageBROKER.com
Более 10 пулеметов, автоматов, винтовок, а также холодное оружие обнаружили пограничники у двух жителей Севастополя, которые хранили его в гаражах на приграничной с Украиной территории, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
"Согласно описи и предварительному заключению специалистов, любители военной старины осуществляли на приграничной территории в двух боксах гаражного кооператива хранение 17 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты, в том числе современных образцов), свыше 520 штук боеприпасов, 3 ручных гранат и 14 единиц холодного оружия", — говорится в сообщении.
Как выяснилось, никаких документов на найденное оружие у владельцев арсенала не имелось. Со слов самих опрашиваемых, все предметы добыты "в ходе проведенных раскопок либо приобретены у других граждан". При этом часть товара они планировали продать в виде сувениров.
По результатам баллистического исследования выявленное оружие признано огнестрельным. Отмечается, что материалы дела передадут в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору").
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье Раскрыта личность готовившего теракт в Крыму россиянина Раскрыта личность готовившего теракт в Крыму россиянина
Комментарии
Происшествия , ФСБ , МВД , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир215
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»411
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Россияне остались без нового выходного дня
Россияне остались без нового выходного дня1
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Бочкареву выгнали из института Жириновского9
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
10:05
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
В мире
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение