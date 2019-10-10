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Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка 

РИА Новости + ещё 5 10 часов назад
Украинка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
Фото: Р-Спорт
Девочка из украинского города Ровно, которая родила ребенка в 12 лет, отказалась от него, сообщает РадиоТрек.
По словам руководителя службы по делам детей Андрея Мищеня, это произошло сразу после выписки.
Он уточнил, что у новорожденного нашли проблемы со здоровьем, и ему нужен особый уход. Впоследствии ребенка передадут в детский дом.
"Мама ребенка — жительница Закарпатской области, поэтому сейчас ведутся переговоры о переводе мальчика в одно из заведений Закарпатья", — рассказала заместитель главного врача по неонатологии Ровенского областного перинатального центра Галина Ковалева.
Отмечается, что по месту регистрации девочка не появлялась. Ранее сообщалось, что ее семья фактически живет на помойке. По словам врачей, она не понимала ни украинского, ни русского языка.
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Происшествия , Украина , Галина Ковалева , Ровно
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